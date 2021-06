Mere end 275.000 kroner.

Så mange penge mener politiet, at fire unge københavnske mænd har bedraget sig til.

Hele 190 gange mistænkes de for at have solgt ting på nettet, som køberne aldrig så skyggen af.

Tirsdag blev de fire unge i alderen fra 18 til 20 år anholdt, skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

De kommer fra Sjælør og Sydhavnen i København.

»Det er desværre en kriminalitetsform, som vi har oplevet mere og mere af i takt med, at vi i højere grad køber og sælger ting på nettet. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi forhåbentligt har fået sat en stopper for en lille del gennem anholdelserne i denne sag,« siger leder af Afdelingen for økonomisk kriminalitet i Københavns Politi, Peter Reisz.

Efterforskningen har vist, at bedrageriet har været omfattende og har stået på igennem en længere periode.

Politiet kan derfor ikke udelukke, at der vil komme yderligere anholdelser i den kommende tid.

De fire mænd fremstilles onsdag i grundlovsforhør i Dommervagten i Københavns Byret.