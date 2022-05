9. maj blev en 23-årig mand passet op i et hjørne af fire unge mænd.

De bar masker og gav sig til at sparke ham og give knytnæveslag samt stak ham i det ene lår med en kniv, mens de forsøgte at tage hans rygsæk fra ham.

Til sidst flygtede de fra stedet.

I dag har Nordjyllands Politi gennem vidneafhøringer og videoovervågninger kunne anholde fire unge mænd i alderen 15-17.

De har alle tilknytning til Aalborg, hvor overfaldet skete og kender tilmed hinanden.

»Den ene blev anholdt lidt over midnat og de andre tre her til morgen,« siger politikommissær ved Nordjyllands Politi, Kenneth Rodam, og tilføjer, at den 23-årige mand i dag har det godt.

»Og der er intet, der tyder på, at de har en tilknytning til offeret.«

De fire mænd er nu varetægtsfængslet.

I samme ombæring undersøger politiet, om de kan have været involveret i andre overfald eller røverirer i lokalområdet.

»Vi har truffet dem flere gange i forbindelse med andre utrygskabende situationer,« informerer Kenneth Rodam også om.

De er alle blevet sigtet for groft røveri.