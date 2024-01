Politiet i Nordjylland anholdt natten til søndag fire unge for vold med en kniv under et slagsmål i Aalborg.

Men helt usædvanligt står politiet i den særlige situationen, at offeret mangler.

Det fortæller vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi til Nordjyske:

»Situation begynder, da vi klokken 23.01 får en anmeldelse om slagsmål på Nytorv i Aalborg. Da vi kommer frem, er der ikke noget, men anmelderen har filmet slagsmålet, hvor man kan se fire mænd, der overfalder en anden mand,« lyder det fra vagtchefen.

Ved at studere filmen får politifolkene det tydelige indtryk, at der er benyttet en kniv under overfaldet, og en halv times tid senere lykkedes det politiet at anholde fire unge mænd i alderen 15-17 år i nærheden.

En af dem smider en kniv fra sig, da han i lighed med de øvrige forgæves forsøgte at flygte fra politifolkene.

De fire anholdte er søndag morgen blevet løsladt efter endt afhøring, men politiet vil fortsat meget gerne i kontakt med den mand, der blev overfaldet ved nattens slagsmål i Aalborg og muligvis kan være blevet stukket med kniv.

Forespørgsler hos både vagtlægen og skadestuen har ifølge Nordjyske ikke givet politiet noget at gå efter.

Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefon 1-1-4.