Personer, der bor og færdes i Odense-bydelen Vollsmose og i dele af det boligområde, der kaldes Korsløkkeparken, kan også den kommende tid blive visiteret af politiet uden yderligere årsag.

Fyns Politi har nemlig besluttet at forlænge den såkaldte visitationszone i bydelen.

Beslutningen er truffet af politidirektør Arne Gram med det formål at forhindre fremtidige utryghedsskabende kriminelle handlinger og dermed genskabe trygheden i området.

»Vi står midt i en konflikt mellem to grupperinger, der ingen midler skyr for at få ram på hinanden,« siger Arne Gram, politidirektør ved Fyns Politi og fortsætter:

»Set i det lys, sammenholdt med vores efterretninger og vores efterforskning af det knivstikkeri, der udløste oprettelsen af zonen, så er det min vurdering, at der er god grund til at forlænge visitationszonen,« siger han.

Natten til den 1. juni fik Fyns Politi en melding om en hændelse i krydset Vollsmose Alle og Kertemindevejen, hvor en bil tilsyneladende forsætligt havde påkørt en person, der efterfølgende blev overfaldet og stukket med en kniv. Han blev lettere såret.

Ved samme episode blev en anden person på stedet også overfaldet og stukket med kniv. Han blev alvorligt såret og indlagt på sygehuset.

Forud for knivstikkeriet havde politiet fået oplysninger om en hændelse på Østre Ringvej mellem Niels Bohrs Alle og Nyborgvej. Efter oplysningerne var der tale om et stenkast mod en bil. Alt tyder på, at der er tale om en bil, der var indblandet i det efterfølgende knivstikkeri.

»For os handler det jo om at sikre, at det er trygt for borgerne at bo og færdes i de her områder. Så snart de utryghedsskabende handlinger stopper og vores efterretninger fortæller os, at der er ro på igen, så kan vi ophæve zonen.«

Otte personer blev anholdt i relation til knivstikkeriet, og de er nu alle varetægtsfængslede, mens efterforskningen er i gang.

Visitationszonen løber frem til den 19. juli 2022. Herefter vurderer politidirektør Arne Gram og zonen skal forlænges eller ophæves.