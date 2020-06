Siden december har fire personer siddet varetægtsfængslet i en sag om narko, våben og røveri.

Fire personer er blevet tiltalt i en sag om 6,5 kilo metamfetamin, besiddelse af skydevåben og røveri.

Det oplyser politiets specialenhed Særlig Efterforskning Øst, SEØ, i en pressemeddelelse.

Ifølge tiltalen har de solgt ikke under 4,8 kilo metamfetamin og været i besiddelse af yderligere 1,7 kilo af stoffet.

Derudover er der rejst tiltale for besiddelse af skydevåben på et offentligt tilgængeligt sted og for røveri. Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, om alle fire er sigtet for de to forbrydelser.

De fire, der er i alderen 21-48 år, blev 9. december sidste år, anholdt i sagen, som politiet har døbt "Operation Uranus."

I forbindelse med anholdelserne fandt politiet blandt andet 1,7 kilo metamfetamin, mere end en million kroner i kontanter samt en skarpladt pistol.

Metamfetamin minder ifølge sundhed.dk om både kokain og amfetamin, men er stærkere. Virkningen holder længere, og det er særdeles vanedannende.

Misbrug af stoffet kan give alvorlige skader. En almindelig skade er såkaldt "meth mouth". Misbruget og bivirkninger fører til, at tænderne bliver ødelagte i kombination med dårlig tandhygiejne.

Desuden kan stoffet føre til hjerneskader og alvorlige psykiske problemer som paranoia, aggressivitet, vrangforestillinger og hukommelsestab, fremgår det på sundhed.dk.

- Metamfetamin eller Crystal Meth, som det også kaldes, fordi stoffet ligner krystaller, er et stof, vi forholdsvis sjældent ser i Danmark, udtaler anklagerfuldmægtig Jelena Hansen fra Særlig Efterforskning Øst i pressemeddelelsen.

- Metamfetamin er et særdeles farligt stof, og derfor viser retspraksis, at besiddelse af metamfetamin straffes hårdere end besiddelse af amfetamin.

De tiltalte kommer til at sidde varetægtsfængslet i mere end et år, før sagen kommer for retten.

Den indledes ved Retten på Frederiksberg 11. januar næste år, og der ventes dom i sagen 22. marts.

/ritzau/