Først væltede de ham omkuld. Så tildelte de ham adskillige spark og trampede ham i ansigtet. Dernæst påkørte de ofret med en cykel, mens han lå på jorden. Alt imens de truede ham med en kniv.

Det er i hvert fald politiets udlægning af, hvad der skete en januaraften i år. Selv nægter de fire unge mænd, der alle er under 18 år, sig skyldige sigtelsen.

Torsdag blev gruppen varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør i Københavns Byret.

Under retsmødet kom det frem, at de fire mænd efter planlægning og i forening 27. januar omkring klokken 18.30 overfaldt den forurettede foran en smykkebutik på Nørrebrogade.

Politiet mener, at episoden skete som led i en igangværende konflikt mellem banden Loyal to Familia og en gruppering fra Blågårds Plads på den ene side – og på den anden en gruppering med tilknytning til ydre Nørrebro og Københavns Nordvest.

Såfremt det er tilfældet, vil overfaldet skrive sig ind i et blodigt kapitel om adskillige knivstikkerier, skudepisoder, overfald og sågar skudepisoder, der fandt sted i København i månederne omkring årsskiftet.

I februar fik B.T. aktindsigt i 20 episoder med mulig relation til konflikten grupperingerne imellem. Heriblandt en episode, hvor to teenagere blev knivstukket i en sådan grad, at flere organer måtte fjernes.

Konflikten rasede på nærmest daglig basis og fik Københavns Politi til at oprette såkaldte visitationszoner i forsøget på at dæmme op for de mange overfald.

De fire teenagere, der nu sidder varetægtsfængslet, er alle sigtet for legemsangreb af særlig rå karakter og for trusler på livet, mens én af de fire også blev sigtet for at være i besiddelse af en kniv.

Gruppen blev yderligere sigtet efter den såkaldte bandeparagraf, der, såfremt de bliver dømt skyldige i det voldsomme overfald, kan ende med at koste dem dobbelt så lang tid bag tremmer.

