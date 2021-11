Detaljerne i sagen om fire søstre fra Odense, der blev mishandlet af deres mor, er mange og voldsomme.

Men de fire søstres advokat mener, at de voldsomme overgreb kunne være undgået, hvis kommunens Unge- og Børneforvaltning var skredet ind, da man gentagende gange fik beskeder om, at noget ikke var, som det skulle være.

Derfor stævner advokat Mads Krøyer Pramming nu forvaltningen for 1.200.000 kroner på vegne af de fire søstre.

»Odense Kommune har gennem mange år og det meste af de fire pigers opvækst været løbende underrettet omkring pigernes misvækst af flere indberetninger fra dels de biologiske fædre, pigernes mormor, andre familiemedlemmer, venner af hjemmet, pigernes skoler, herunder skoleleder og respektive klasselærere,« står der i en pressemeddelelse, som søstrenes fædre har skrevet under på.

Den 48-årig kvinde, der er mor til de fire søstre, blev i februar idømt to års fængsel for mishandling, vanrøgt og psykisk vold mod sine fire døtre. I retten i Odense kom det frem, at den voldsomme mishandling startede tilbage i 1996, og hos TV 2 Fyn kunne man i forbindelse med retssagen læse, at moren blandt andet havde truet med at begå selvmord.

Derudover skulle hun havde stukket nåle op under neglene på pigerne og have tvunget dem til at slikke gulvet.

De fire piger var ved domsafsigelsen 24, 18, 15 og 14 år gamle. I pressemeddelelsen langes der voldsomt ud efter både forvaltning og rådmanden.

»Trods disse mange underretninger gennem mange år, valgte Odense Kommune ikke at reagere, undersøge eller handle på de mange alvorlige indberetninger. Odense Kommune har dermed pådraget sig et uomgåeligt og stort ansvar for de nu lægeligt dokumenterede alvorlige og livsvarige skader, der hver især nu er blevet pådraget hver enkelt af de fire søskende,« står der i pressemeddelelsen, som fortsætter:

»Rådmand, Susanne Crawley Larsen, med ansvar for Børne- Ungeforvaltningen, er vidne til den forsømmelse, der er sket i hendes forvaltning gennem mange år.«

Tre af pigernes fædre har været med til at sende den nylige pressemeddelelse om stævningen af Odense Kommune ud.

Odense Kommunes Unge- og Børneforvaltning bekræfter overfor B.T., at de har modtaget stævning fra pigernes advokat.

»Børn- og Ungeforvaltningen kan bekræfte at have modtaget en stævning. Vi afventer en eventuel rettergang og har ikke nogen kommentar på nuværende tidspunkt.«