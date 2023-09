Krydset mellem Tingskov Alle og Landevejen i Tranbjerg var centrum for et uheld tidligere på dagen.

Her er to biler endt i en kollision.

Det bekræfter vagtchef ved Østjyllands Politi Peter Hallstrøm til B.T.

»Vi får anmeldelsen via 112 klokken 18.13. Den lyder på to biler i et frontalt sammenstød.«

»Vi kommer ud på stedet og der er ganske rigtigt tale om et frontalt sammenstød. Vi ender med at sende fire personer på skadestuen. Umiddelbart har de mest knubs og skrammer.«

Årsagen for uheldet er endnu uklar.

Vejen er åben igen.

B.T. følger sagen.