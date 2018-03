Tirsdag ransagede politi flere steder i København. Det resulterede i fængsling af rocker for hash og doping.

København. Ransagninger fire forskellige steder i Københavnsområdet resulterede tirsdag i, at en 39-årig rocker blev varetægtsfængslet.

Det var Operativ Special Afdeling, der stod bag ransagningerne.

Rockeren sigtes for at have en skarpladt revolver, regnskab for 25,9 kilo hash og dopingmidler til en anslået værdi af 1,8 millioner kroner.

Det oplyser Steffen Thaaning Steffensen fra Københavns Politis afdeling for organiseret kriminalitet. Han har efterfølgende fået overdraget sagen, som politiet nu efterforsker.

Han oplyser, at ransagningerne stod på i adskillige timer - fra klokken 8 til 17.

Ved grundlovsforhøret, som blev holdt tirsdag, blev den 39-årige varetægtsfængslet i fire uger.

Af hensyn til efterforskningen ønsker politikommissæren ikke at oplyse, om der kan være andre involverede. Ligeledes ønsker han ikke at fortælle, hvilken rockergruppering den 39-årige er tilknyttet.

/ritzau/