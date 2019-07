Fire personer blev tirsdag fanget på en fjeldside i Grønland, hvor en større redningsoperation blev igangsat for at få dem ned i sikkerhed.

Det var på fjeldet Ikerasak nær byen Uummannaq, at de fire mænd kom i knibe.

I første omgang var det en ung mand, der ikke kunne komme videre opad det stejle fjeld, skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.

Manden mistede orienteringen og endte med at sidde fast på en fjeldside.

Mandens far og to andre personer, der kendte ruten og området godt, forsøgte at komme den unge mand til hjælp, men de kom også i problemer, og politiet måtte tilkaldes.

En redningsaktion blev igangsat, og politi og brandvæsen konstaterede, at kun en helikopter ville kunne bringe dem i sikkerhed.

»Redningen var meget vanskellig, da personerne befandt sig i en kritisk position, hvor SAR-holdet var nødsaget til at flyve helt tæt på fjeldsiden, så helikopterens rotor befandt sig tæt ved klippevæggen,« lyder det fra Grønlands Politi.

De fire personer blev hejst op og fløjet hjem til bygden samme aften.