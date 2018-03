Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

To personbiler fra hver sin retning er kørt sammen på landevejen 6440 Augustenborg syd for Kettinge. Der meldes om flere tilskadekomne.



»To biler er kørt frontalt sammen, det skete på grund af en sammenfletning af to spor, hvor den inderste bil pressede den yderste over i modkørendes bane,« fortæller vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi til BT, som også oplyser, at uheldet er gået udover flere personer:

»En person er i kritisk tilstand og er fløjet afsted i helikopter til Odense med mistanke om brud på nakken. To er blevet kørt i ambulance til Aabenraa Sygehus med mistanke om brud på brystben og andet. En sidste er umiddelbart sluppet afsted med nogle knobs.«

På grund af uheldet har politiet tidligere haft spærret vejen i begge retninger.

»Vi har lige lukket stedet op, bilinspektøren er færdig derude nu, og der bliver fuldstændig åbent inden for de næste par minutter.«