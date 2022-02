Fire personer er sendt med ambulance til sygehuset efter et færdselsuheld på Halsvej øst for Aalborg.

Det var et sammenstød mellem to biler, og i den ene var der to børn.

Sammenstødet skete i et kryds, hvor en bil med en kvindelig chauffør holdt stille for at foretage en svingning.

Bagfra kom en mandlig bilist, som havde to børn med i bilen. Den mandlig bilist overså den foranholdende bil, hvilket resulterede i, at han kørte op i bagenden på bilen.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Politiet blev alarmeret om uheldet klokken 9.44, og der blev sendt ambulancer til ulykkesstedet.

Alle de fire implicerede parter er blevet kørt til Aalborg Universitetshospital med ambulance – ingen af dem har livstruende skader, oplyser Nordjyllands Politi.

Halsvej har været spærret i forbindelse med oprydningsarbejdet, men er igen åben for færdsel.