En voldsom brand på Frederiksberg er under kontrol, men efterslukningen vil vare hele natten.

København. En far og hans tre sønner er kommet lettere til skade ved en voldsom brand, der onsdag aften hærgede en beboelsesejendom på Frederiksberg.

Det oplyser Københavns Politi.

Alarmen om branden på Nyvej kom klokken 17.51, men ved 20.30-tiden er den under kontrol.

- Brandens udvikling er stoppet, så vi arbejder med efterslukning i tagkonstruktionen, værdiredning og følgeskadebekæmpelse, siger talsmand for Hovedstadens Beredskab Tim Ole Simonsen.

- Det vil komme til tage hele natten, hvor Nyvej og Frederiksberg Allé vil være afspærret.

Branden startede i en lejlighed på fjerde sal. Herfra bredte den sig til loftet og taget. Den nåede at æde taget over to opgange, før de omkring 50 brandfolk og 20 frivillige fik kontrol over den.

I forbindelse med branden blev fire opgange evakueret, oplyser Hovedstadens Beredskab på Twitter.

- Fire personer er kommet lettere til skade og er blevet kørt på sygehuset. De har det efter omstændighederne godt, siger vagtchef Henrik Svejstrup fra Københavns Politi.

De tilskadekomne er en mand og hans tre sønner, der bor i den lejlighed, hvor branden brød ud.

Årsagen til branden kendes ikke.

- Faren har fortalt, at den er opstået i et værelse i lejligheden, men han ved ikke, hvordan det er sket, siger vagtchefen.

/ritzau/