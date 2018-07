På Københavns Hovedbanegård blev fire personer ramt af en løs metalskinne på rulletrappen. DSB beklager dybt.

København. Fire personer er kommet til skade på en rulletrappe på Københavns Hovedbanegård, da de søndag eftermiddag blev ramt af en løs metalskinne.

Ulykken skete klokken 13.45. To af de fire mennesker er blevet alvorligt kvæstet.

Det fortæller Jørgen Rasmussen, der er chef for DSB Stationsservice. Han er bekendt med de tilskadekomnes identitet, men ønsker ikke at udtale sig yderligere om dem.

- Det skete på en opadgående rulletrappe ved spor tre og fire. Vi er ved at undersøge de andre rulletrapper på Hovedbanen for at være sikre på, at der ikke er lignende fejl. Det håber vi selvfølgelig ikke, siger han.

Det var en løs metalskinne, som var årsag til ulykken. Men det er uvist, hvorfor den var løs og kunne gøre skade på de fire personer.

Ifølge Ekstra Bladet er de tilskadekomne en tiårig pige fra Finland, hendes far, en brite og en 26-årig dansk mand.

Den 26-årige har fortalt om hændelsen til avisen, hvor han blot identificerer sig som Martin.

- Jeg fik et sår på mit ene skinneben, da jeg blev ramt af en løs metalskinne, der stak ud. Det var en slags pynteliste, siger han.

Ifølge Martin fik pigen og hendes far åbent benbrud og blev sendt med ambulance til Rigshospitalet, mens personen fra Storbritannien bliver behandlet for sine skader på Hvidovre Hospital.

DSB's skadeafdeling vil tage kontakt til de tilskadekomne med henblik på en eventuel erstatning, lyder det fra Jørgen Rasmussen.

- Vi beklager selvfølgelig dybt det, der er sket.

- Vi har stor medfølelse med de mennesker, der er kommet til skade. Det er rimeligt usædvanligt, men det ændrer ikke på, at det er dybt beklageligt, at sådan noget sker, siger han.

/ritzau/