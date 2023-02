Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

To kvinder og to mænd har gennem en længere periode haft held med at få Facebook-brugere til at betale for dyre it-produkter, de aldrig har sendt af sted.

Og efter længere tids efterforskning, er alle fire nu blevet anholdt i sagen.

Det oplyser Sydsjællands og Lollands-Falsters politi i en pressemeddelelse.

»Det lykkedes de anholdte i mindst 54 tilfælde at få købere til at overføre penge uden at fremsende varer til køberne,« oplyser politiet.

De skuffede købere har tilsammen forgæves handlet for cirka 100.000 kroner, hvor produkterne primært har været it-varer som Apple-TVs og VR-briller.

Alle fire er sigtet for bedrageri.

Den ene af de anholdte skal torsdag fremstilles ved Retten i Næstved med krav om varetægtsfængsling.