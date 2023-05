Københavns Vestegns Politi har anholdt fire personer i forbindelse med et større slagsmål ved Hallingparken i Brøndby Strand mandag aften.

Under politiets aktion blev der affyret varslingsskud, oplyser politiet i en meddelelse.

Politiet fortæller, at man modtog anmeldelse kl. 19.49 mandag om et større slagsmål ved Hallingparken, og i den forbindelse havde vidner set 'en pistol-lignende genstand samt stikvåben'.

Da politiet ankom, råbte man en mand, som havde begge hænder i lommerne, an. Da han nægtede at tage dem op, afgav politiet varselsskud, fordi man frygtede, at manden var bevæbnet.

»Den indledende efterforskning tydede på forsøg på grov vold mellem flere personer. I forbindelse med hændelsen har politiet anholdt fire personer,« beretter Københavns Vestegns Politi i en meddelelse.

»De er løsladt igen efter afhøring og sigtet for forsøg på grov vold,« tilføjer man.

Politiet understreger desuden, at man efter mandagens hændelse vil være til stede i området i dag.

»Vi vil være til stede både på gåben og på cykel i dag – og vidner er meget velkommen til at kontakte vores patruljer i området,« siger vicepolitiinspektør Kim Erik Hansen i meddelelsen.

I samme meddelelse bekræfter politiet, at der under udrykning til anmeldelsen ved Hallingparken skete en kollision mellem en civil patruljevogn og en personbil i krydset Albertslundvej/Nordmarksvej i Albertslund.

Efterfølgende blev føreren af bilen tilset på hospitalet, oplyser man, og episoden efterforskes nu af den Uafhængige Politiklagemyndighed