To personer er fredag formiddag blevet stukket med kniv, efter at to gerningsmænd gik ind i en kiosk i Helsingør bevæbnet med kniv og bat.

Det oplyser den presseansvarlige ved Nordsjællands Politi.

- To gerningsmænd har overfaldet fire personer med kniv og bat i en kiosk, og herefter løber de to fra stedet. To af de forurettede er blevet stukket med kniv, siger den presseansvarlige.

Hun kan omkring klokken 12.30 endnu ikke oplyse, hvor de to er blevet ramt af knivstik, men de meldes uden for livsfare. Det er endnu uklart, hvilke skader de to øvrige ofre har fået.

Episoden fandt sted på Bjarkesvej og blev anmeldt klokken 11.24. En 37-årig mand har efterfølgende meldt sig selv til politiet i forbindelse med forbrydelsen.

Den anden formodede gerningsmand er stadig på fri fod.

Da det endnu er tidligt i efterforskningen, kan den presseansvarlige ikke oplyse, hvorfor de to gerningsmænd gik til angreb i kiosken, eller om de kendte de fire ofre på forhånd.

/ritzau/