To danske venner døde for nylig under mystiske omstændigheder på et hotel i den egyptiske badeby Hurghada. Samme skæbne led et britisk ægtepar i selvsamme by blot få måneder forinden. Men det får ikke de danske rejseselskaber op af stolen.

B.T. har været i kontakt med TUI, Spies, Bravo Tours og Apollo Rejser, der alle sælger rejser til Hurghada.

Og nyheden om de to døde danskere er for dem ubekymrende og får altså ikke selskaberne til at holde igen med at udbyde ture til den egyptiske rejsedestination.

»Så ville det næsten være umuligt at sælge rejser, hvis vi skulle stoppe, hver gang der skete noget i en by,« siger kommunikationschefen hos Apollo Rejser, Glenn Bisgaard.

Han understreger dog, at de tager sagen seriøst og følger den løbende. Men de har haft kontakt til deres kolleger og samarbejdspartnere på destinationen, og der har på deres hoteller altså ikke været lignende sager, siger han.

Hos Spies har de heller ikke tænkt sig at stoppe med at sælge rejser til Hurghada. Pressechef hos selskabet Lisbeth Nedergaard fortæller, de ikke har noget med den aktuelle sag at gøre, og at deres hoteller er kvalitetssikrede og kontrolleret på alle parametre.

»Inden vi løber ud over stepperne, er vi også nødt til at holde fast i, at vi ikke ved, hvad de er døde af. Det, synes jeg, er væsentligt,« siger Lisbeth Nedergaard.

De to danske venner i 60-års alderen Verner Strunck og Leif Kristensen døde med to dages mellemrum omkring nytår på lavprishotellet Elysees Dream Beach Hotel.

Hotellet kalder dødsfaldene for 'naturlige'. Men Verner Struncks søn Alex Strunck mangler en forklaring på, at hans far, der ikke fejlede noget, pludselig døde. Og to dage efter døde så også hans kammerat.

Hotellet påstår, hans far døde, fordi han var gammel, og at vennen nok døde af sorg. Og det er svært at få svar på, hvad der egentlig skete, da det ikke har været muligt for sønnen at få sin far obduceret.

I august 2018 døde et britisk ægtepar i samme by seks kilometer fra Elysees Dream Beach Hotel. Ifølge deres datter var de ved godt helbred, da de aftenen før gik i seng, men næste morgen var de 'ekstremt syge' og omkom begge.

Og også i den sag kalder myndighederne dødsfaldene for naturlige, mens datteren finder dem højst mistænkelige.

Hos Bravo Tours fortæller den administrerende direktør, Peder Hornshøj, at de har sendt gæster ned til den egyptiske ferieby de sidste 15 år, og at de aldrig har haft nogen problemer:

»Vi kan kun agere ud fra det, vi kan forholde os til, med det vi kender fra vores egne hoteller, og derfor har vi ikke haft nogen grund til at tage nogen forbehold. Hvis der sker noget, tager vi vores forholdsregler og reagerer på det prompte. Men man skal heller ikke råbe brand hele tiden, hvis der ikke er brand.«

Pressechefen hos TUI, Mikkel Hansen, fortæller også, at de ligesom de andre selskaber holder øje med udviklingen, men ellers ikke ændrer på nogen af deres procedurer.

Og selvom det ifølge ham ikke tyder på, det kan have indflydelse på deres gæster, det, der er sket i byen, har TUI stadig fået et par henvendelser fra bekymrede danskere.

»De efterspørger noget mere viden om situationen dernede og vores holdning til den,« siger Mikkel Hansen og udpensler deres holdning, der er, at de følger sagen, men ellers ikke ændrer noget, da de ikke finder det nødvendigt.