En 48-årig mand fra Aars-området har fået fire måneders betinget fængsel for gentagende gange at have stukket sine fingre op i sin kærestes datter.

Det var 9. oktober i år, at manden havde låst sig inde i en campingvogn med sin kærestes datter på 13 år.

Her stak han gentagende gange sine fingre op i hende.

Det blev opdaget, da moderen bankede på campingvognen og ikke kunne forstå, hvorfor den var låst.

Manden har nægtet sig skyldig med forklaringen om, at han blot forsøgte at hjælpe den 13-årige pige med at finde et par bukser.

Derfor var manden for Retten i Aalborg i dag anklaget for andet seksuelt forhold end samleje med den 13-årige pige.

Han fik en dom på fire måneders fængsel efter voldtægtsbestemmelsen, der også anvendes, når det handler om andet seksuelt forhold end samleje, oplyser anklager Thomas Klingenberg.

Den 48-årige mand har udbedt sig betænkningstid i forhold til, om han anker dommen.