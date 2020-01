En 21-årig mand blev slået i ansigtet og truet til at udlevere adskillige ejendele, da fire mænd overfaldt ham i Odense tidligt nytårsmorgen.

De fire gerningsmænd, der beskrives som mellemøstlige af udseende, passede den 21-årige op og bad ham om en cigaret, men det afviste han.

Straks efter fik han et knytnæveslag i ansigtet.

»Han får et slag på kinden og bliver lidt befippet. Men han skulle ikke have noget klinket med de fire, så han afleverede sine cigaretter, lighter, nøgler og mobiltelefon,« siger Hans Jørgen Larsen, vagtchef ved Fyns Politi til TV2 Fyn.

Vagtchefen forklarer, at politiet har været ude på gerningsstedet på Kløvermosevej i Odense, men uden at kunne finde spor. Derfor vil politiet gerne have hjælp i sagen.

»Så vi er lidt på bar bund, siger vagtchefen, der derfor håber, at nogen har overværet episoden eller har viden om den,« siger vagtchefen til TV2 Fyn.

Fyns Politi kan kontaktes på 114, hvis man har oplysninger i sagen.