Tre mænd er sigtet for at voldtage en 17-årig pige, mens en fjerde er sigtet for medvirken til voldtægt.

Fire mænd i alderen 22 til 29 år er blevet anholdt og sigtet for voldtægt og medvirken til voldtægt af en 17-årig pige i en bolig i Aabenraa.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Voldtægten skulle have fundet sted tirsdag aften.

Torsdag eftermiddag slog politiet til, og de fire mænd blev anholdt på adressen i Aabenraa. Fredag blev de fire mænd fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg.

- Tre af dem er sigtet for voldtægt, mens den fjerde er sigtet for medvirken til voldtægt, fortæller politiinspektør Jeppe Kjærgaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, så det er ikke muligt at få de nærmere omstændigheder ved voldtægten og de fire mænds forklaringer oplyst.

Alle fire nægter sig skyldige.

Tre af dem blev varetægtsfængslet i fire uger - en afgørelse, som de har kæret til Vestre Landsret. Den fjerde blev løsladt, og den afgørelse blev kæret til landsretten af anklagemyndigheden.

Jeppe Kjærgaard vil fredag aften ikke oplyse, om den løsladte er sigtet for voldtægt, eller om det er ham, der er sigtet for medvirken.

