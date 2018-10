En mand blev lørdag morgen fundet død i Hirtshals. Fire mænd er blevet sigtet for drab, oplyser politiet.

Hirtshals. Politiet har anholdt fire mænd, som alle sigtes for drab.

Det oplyser vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

En 42-årig rumænsk mand blev lørdag morgen fundet død på fortovet på Sophus Thomsensgade i Hirtshals under mistænkelige omstændigheder.

Da politiet nåede frem, kunne betjentene blandt andet konstatere, at manden havde nogle skader i ansigtet, som ikke stammede fra et fald.

Efter nogle timers efterforskning anholdt politiet de fire mænd på en nærliggende adresse klokken cirka 09.30.

- De fire sigtes i første omgang for drab, siger vagtchefen.

Politiet oplyser, at der er indikationer på, at de har været sammen med den afdøde mand fredag.

Det vides ikke, hvordan mændene forholder sig til den alvorlige sigtelse.

Det var en tilfældigt forbipasserende, som fandt den livløse mand på fortovet klokken 05.31. En ambulance blev tilkaldt, og en læge erklærede efterfølgende manden for død.

Den afdøde rumænske mand bor og arbejder i Danmark. Hans pårørende er endnu ikke blevet underrettet.

Lørdag omkring klokken 13.30 oplyser Nordjyllands Politi, at de fire anholdte afhøres på politigården i Aalborg.

Jurister ved anklagemyndigheden skal herefter tage stilling til, om der er grundlag for at fremstille dem i et grundlovsforhør.

/ritzau/