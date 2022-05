Lyt til artiklen

Fire mænd skal tirsdag stå overfor en dommer sigtet for at stå bag et netværk, der brugte ukrainske og russiske kvinder som prostituerede i Odense, København og Aarhus.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

De fire mænd blev anholdt mandag, oplyser politiet.

Der er tale om en 29-årig russer og tre lettiske statsborgere på henholdsvis 25, 40 og 27 år.

Russeren blev anholdt i Odense, mens letterne blev anholdt på adresser i København.

De anholdte vil tirsdag klokken 10.30 blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Odense sigtet for rufferi og menneskehandel.

Politiet oplyser, at kvinderne arbejdede ulovligt i Danmark, og blev flyttet rundt i landet af bagmændene.

Ifølge politiet, er der ikke noget, der tyder på, at de ukrainske kvinder er kommet til Danmark som flygtninge i forbindelse med krigen i Ukraine.

Anklageren i sagen vil anmode om dørlukning under grundlovsforhøret.