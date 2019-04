Der er ikke beviser nok til at holde fire mænd fængslet for deres rolle i blodigt opgør. De er fortsat sigtet.

Fire personer bliver onsdag løsladt efter at have været anholdt i forbindelse med skuddrab i Rungsted.

De fik tidligere deres fængsling opretholdt, men bliver sat på fri fod igen. Det oplyser Nordsjællands Politi.

Alle fire er fortsat sigtet for at have spillet en rolle i et blodigt opgør på Rungsted Strandvej, hvor en 20-årig mand lørdag aften mistede livet. Tre andre blev såret i sammenstødet.

- Tre af mændene fik deres anholdelse opretholdt i tre gange 24 timer, mens den sidste fik sin anholdelse opretholdt i to gange 24 timer. De løslades i løbet af onsdag, men er fortsat sigtede for drabsforsøg, lyder det i en pressemeddelelse.

Der har altså tilsyneladende ikke været beviser nok til at varetægtsfængsle dem i sagen.

/ritzau/