En 31-årig mand er omkommet i en bilulykke. Derudover er tre andre mænd på 31 år og 27 år også kommet til skade. To af disse er alvorligt tilskadekomne.

Tidlig fredag aften fik Midt- og Vestjyllands Politis alarmcentral et opkald fra en person, der havde set en bil køre galt i et t-kryds ved Nørrebro og Vildsundvej uden for Nykøbing Mors.

»På en eller anden måde er den kørt af vejen og landet på taget på en nærliggende mark. I køretøjet befandt der sig fire mænd. Foreløbigt er status, at der er mindst to alvorligt tilskadekomne.«

Sådan lød den første melding fra vagtchef Allan Riis til BT, men klokken 20.50 lød det, at der var tre alvorligt tilskadekomne i ulykken.

»To har alvorlige hovedtraumer. De er fløjet til Aalborg og Aarhus,« siger vagtchefen og fortsætter:

»Den sidste alvorligt tilskadekomne arbejder man på på stedet.«

Men omkring klokken 22.20 oplyser vagtchefen til Ritzau, at en af de tre svært tilskadekomne mænd er gået bort. Der er tale om en 31-årig mand. De pårørende er underrettet-

Et vidne har oplyst til politiet, at bilen blev set køre lige over et kryds og ind i en jordvold. Derefter slår bilen en koldbøtte og ender på taget.

Vejen er spærret og foreløbigt er der ingen tidshorisont på, hvornår den åbner igen.«

Det er for tidligt at sige, hvorvidt føreren af bilen var påvirket af euforisende stoffer eller alkohol.

Der er tilkaldt en bilinspektør, der skal fastslå, hvad der førte til ulykken.

Klokken 22.20 er vejen stadig spærret. Politiet kan oplyse, at der udover den dræbte er tale om en 31-årig mand og to 27-årige mænd.

