Den 17. november blev tre mænd ramt af skud i Kalundborg - to døde. Fire mistænkte er anholdt i morgenaktion.

Fire mænd er tidligt tirsdag morgen blevet anholdt, da de mistænkes for at have været involveret i en drabssag fra Kalundborg i november, hvor to mænd blev dræbt og en tredje mand fik alvorlige kvæstelser.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Flere politikredse deltog ved anholdelsesaktionen, som foregik i Storkøbenhavn.

De fire anholdte er alle i 20'erne og fra Storkøbenhavn. Politiet foretager efterfølgende ransagning af flere adresser og lokaliteter i hovedstadsområdet.

- Vi har udført et meget omfattende efterforskningsarbejde, der nu har givet os grundlag for at skride til anholdelse, siger efterforskningsleder, vicepolitiinspektør Jacob Olsen, der betegner hændelsen i november som særdeles voldsom.

- Det er helt uacceptabelt, og vi er derfor tilfredse med, at vi er nået hertil i efterforskningen, siger han.

/ritzau/