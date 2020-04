En politiaktion i Nyborg har ført til anholdelse af fire mænd, der mistænkes for at stå bag et hjemmerøveri.

Et ældre ægtepar blev onsdag udsat for et røveri i deres hjem i Skælskør.

Sagen blev efterfølgende efterforsket af både Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og Fyns Politi.

Samarbejdet førte til, at politiet sidst på eftermiddagen - under en større aktion - kunne anholde fire unge mænd i Nyborg.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

De anholdte er i alderen 19 til 20 år og vil blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Næstved torsdag.

Tidligere på aftenen kontaktede Ritzau vagtchefen hos Fyns Politi for at spørge til aktionen i Nyborg. Men her blev kortene holdt tæt ind til kroppen.

Vagtchef Thomas Bentsen fortalte, at flere personer var blevet anholdt, men ønskede ikke at uddybe, hvad sagen drejede sig om.

- Aktionen udløber af en sag fra en anden politikreds, så for ikke at ødelægge deres efterforskning, undlader jeg at fortælle yderligere, lød det fra vagtchefen.

Politiets arbejde i Nyborg stod på fra klokken 16 til klokken 18 og foregik i midtbyen.

Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har ofrene for hjemmerøveriet det efter omstændighederne godt. Politiet oplyser ikke yderligere om røveriet.

