Fire unge mænd sigtes ifølge nyhedsbureauet Ritzau af politiet for at ville videreføre Loyal To Familia, som er ulovlig. De fremstilles i grundlovsforhør fredag eftermiddag.

De unge mænd, der er i alderen mellem 20 og 23 år, var forsamlet ved Nivå Centret torsdag aften, da de blev anholdt og sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 132a stk. 1, som lyder:

'Den, der deltager i videreførelsen af en forening, efter den foreløbig er forbudt af regeringen eller opløst ved dom, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.'

Ingen af de fire mænd har ifølge Nordsjællands Politi ønsket at udtale sig til politiet.

'Hverken Nordsjællands Politi eller Anklagemyndigheden i Nordsjælland har på nuværende tidspunkt yderligere oplysninger eller kommentarer til sagen', oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

»På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige noget som helst andet end det, der står i pressemeddelelsen,« siger pressevagten i kommunikationsafdelingen hos Nordsjællands Politi til B.T. fredag formiddag.

Kommunikationsafdelingen ønsker heller ikke over for B.T. at bekræfte, hvorvidt der er tale om medlemmer af Loyal To Familia.

Rigsadvokaten har for nylig besluttet at erklære Loyal To Familia ulovlig. Det skyldes, at gruppen forbindes til meget alvorlig kriminalitet.

Nordsjællands Anklager oplyser kort efter klokken ti, at der bliver holdt grundlovsforhør i sagen klokken 13. Det finder sted i Retten i Helsingør.

