Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) under Rigspolitiet har onsdag anholdt fire mænd ved aktioner i København og Østjylland.

Anholdelserne er sket på baggrund af længere tids efterforskning mod et narkotikanetværk med tråde til udlandet, som mændene mistænkes for at være en del af.

De fire mænd i alderen 29 til 46 år er sigtet for at have importeret amfetaminolie ind i Danmark samt for salg af store mængder hård narkotika, oplyser NSK i en pressemeddelelse.



»VI har i denne sag og andre efterforskninger konstateret, at der bliver indsmuglet amfetaminolie, som bliver brugt til at fremstille amfetamin her i Danmark, der via mellemmænd sælges af pushere på gaden,« siger Michael Kjeldgaard, der er ledende politiinspektør hos NSK i pressemeddelelse, og tilføjer:

»Jeg er derfor tilfreds med dagens anholdelser, der efter politiets opfattelse er med til at bremse et kriminelt netværk med tråde til udlandet i deres kriminalitet.«

En af mændene blev anholdt i Randers, mens de tre øvrige mænd blev anholdt i København.

De anholdte forventes alle at blive fremstillet ved Retten i Randers torsdag den 9. marts kl. 09:15.



Anklagemyndigheden vil anmode om lukkede døre ved fremstillingen, og der kan derfor på nuværende tidspunkt ikke oplyses yderligere i sagen, oplyser NSK.