Fredag eftermiddag er der sket et færdselsuheld på Slagelse Landevej.

Uheldet er sket på strækningen mellem Sørbymagle og Fuglebjerg.

Her er fire biler kørt galt men, hvorvidt der er tale om et stort uheld, er uvist.

»Om det er et stort færdselsuheld eller, om det er to færdselsuheld, der er sket uafhængigt af hinanden, ved vi ikke endnu,« siger Lars Denholt, vagtchef hos Sydsjællands Politi.

Foto: presse-fotos.dk

Lars Denholt kan berette om, at der ikke er sket alvorlig tilskadekomst blandt de tre personer, der er kørt til skadestuen for et tjek.

Politiet er snart færdige ude på stedet.

De fik anmeldelsen klokken 16:49.