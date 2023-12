For anden gang på få timer er der sket endnu et røveri i Aalborg.

Fredag aften skete det i Kvickly Dannebrogsgade i Aalborg Vestby.

Det skriver Nordjyllands Politi på mediet X.

'Gerningsmanden truede med kniv og stak af fra stedet til fods i retning mod Kastetvej mod Vest,' skriver politiet.

Til B.T. oplyser vagtchef hos Nordjyllands Politi, Lau Larsen, at man arbejder med en teori om, at det er samme gerningsmand fra tidligere røverier.

»Det er i hvert nærliggende at tro, og det er da en hypotese, vi arbejder med, at det er den samme gerningsmand,« siger han, og oplyser, at ingen er kommet til skade ved fredagens røveri i Kvickly.

Gerningsmanden er ifølge vidner flygtet til fods med et ukendt pengebeløb, fortæller vagtchefen yderligere.

Han beskrives som mand, 20 til 25 år, dansk, spinkel af bygning og var iført en sort Adidastrøje med hvidt logo og hvide sko.

Nordjyllands Politi oplyser på mediet X kort før klokken 22:30, at den formodede gerningsmand er blevet set cykle på en hvid damecykel, muligvis en elcykel mellem Skudehavnsvej og Peder Skrams Gade i Søheltens Have.

Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Foto: Nordjyllands Politi

»Nu foretager vi afhøringer og sikrer spor ude ved gerningsstedet, og samtidig er vi massivt tilstede i Aalborg midtby og særligt vestbyen for at finde denne gerningsmand,« lyder det fra Lau Larsen.

Som nævnt er røveriet det fjerde begået på fire dage i Aalborg.

26. december gik en mand ind i 7-Eleven på Aalborg Banegård, hvor en ekspedient blev truet med kniv. Gerningsmanden fik truet sig til et mindre udbytte.

Og i går, 28. december, blev SuperBrugsen i Sjællandsgade også røvet for et mindre beløb. Gerningsmanden truede igen med en kniv.

Kort før klokken 14 fredag eftermiddag, blev Shell-tanken på Engtoftevej udsat for et røveri, og igen fik politiet ikke fundet gerningsmanden.

»Vi vil gerne opfordre borgere i det område til at ringe ind, hvis de har det mindste, som kan lede os i retningen af denne gerningsmand,« siger vagtchefen ti B.T.

Og ved du noget, kan Nordjyllands Politi kontaktes på 1-1-4.