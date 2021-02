På bare to dage er ikke mindre end fire fængselsbetjente blevet udsat for voldelige overfald i to forskellige danske fængsler.

Første overfaldt fandt sted søndag i Enner Mark Fængsel, hvor en diskussion mellem ansatte og indsatte udviklede sig til et voldsomt overfald.

Ifølge Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen var det et »velbekomme,« fra en af fængselsbetjentene til de indsatte, der først udløste diskussionen som altså kulminerede, da to fængselsbetjente blev overfaldet med adskillige knytnæveslag i ansigtet.

»Der kom efterfølgende forstærkning, de indsatte blev sat i observationscelle og fængselsbetjentene blev kørt på skadestuen,« skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse.

To dage senere, tirsdag aften, var den så gal igen.

Her var det en kvindelig fængselsbetjente, der ifølge Fængselsforbundet blev overfaldet – tilsyneladende helt umotiveret.

»En kvindelig fængselsbetjent står ved døren, som en indsat kommer ind af fra gårdtur. Da han passerer hende, giver han hende et knytnæveslag i ansigtet. En anden betjent kommer til, men den indsatte når også at overfalde hende med knytnæveslag, før det øvrige personale kommer dem til undsætning og får den indsatte pacificeret,« skriver de.

Ifølge Bo Yde Sørensen var der tale om en indsat med en »problematisk historik.«

De to fængselsbetjente blev efterfølgende kørt på skadestuen.

Og selv om to overfald på to dage kan lyde af meget, så er det ifølge Bo Yde Sørensen ikke usædvanligt.

»Vi har gennemsnitligt en til to overfald om dagen, men det er uden for normalen, at to betjente bliver overfaldet søndag i et og samme overfald, og at to andre bliver overfaldet i det samme overfald to dage senere,« siger han til B.T.