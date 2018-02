Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Fire efterskoleelever er blevet bortvist fra Try Efterskole i Nordjylland, efter de blev taget i at eksperimentere med narko.

Det skriver TV2 Nord.

Forældrene til eleverne på efterskolen modtog mandag morgen en mail om, at de fire elever er suspenderet.

'Kære forældre. Vi har i dag bortvist fire elever fra Try Efterskole. Det skyldes, at der i aftes og nat har været eksperimenteret med 'flake', der er et narkotisk stof. Vi tager det meget alvorligt. Og deraf, er de elever permanent bortvist dags dato,' skriver forstander Thomas Wind Eskildsen i meddelelsen til forældrene ifølge TV2 Nord.

Ifølge mediet havde de fire elever brugt stoffet 'flake', som er et navn for kokain i krystaliseret form. Det er første gang, at efterskolen har følt sig nødsaget til at bortvise elever.

Efter forældrene modtog mailen, underrettede skolen politiet.

Thomas Wind Eskildsen fortæller til TV2 Nord, at eleverne først bliver bortvist anden gang, de bliver testet positiv for narko.