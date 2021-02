Flere steder i landet uddeles der bøder for ulovlig færdsel på isen. Flere er faldet igennem.

Fire drenge på cirka 15 år fik sig en kold forskrækkelse lørdag eftermiddag, da de faldt igennem isen ved Amager Strandpark. Med sig havde de også en hund, der røg med ned i det iskolde vand.

Drengene reddede sig selv og hunden op, men Københavns Politi kommer nu med en bøn om, at man passer på ude på isen og holder sig fra de steder, hvor kommunen endnu ikke har sagt god for færdsel på isen.

Det fortæller politiinspektør Rasmus Skovsgaard.

- De her unge drenge reddede sig selv op, og politiet kom derud og så, at de ikke var kommet alvorligt til skade. Vi talte et par alvorsord med dem, og de var selvfølgelig chokerede over det, siger politiinspektøren.

Københavns Politi har frem til klokken 16 uddelt ti bøder til personer, der havde begivet sig ud på isen ulovligt. Bøderne er uddelt ved Søerne.

- Inde ved Søerne har der været rigtig mange mennesker på isen. Vi har brugt rigtig mange ressourcer og meget mandskab på at kalde folk ind ved de søer, der ikke er åbnet, siger Rasmus Skovsgaard.

Ved Peblinge Sø har politiet eksempelvis tidligere på lørdagen kaldt et forældrepar med en barnevogn ind fra isen. Isen på søen vurderes dog sent lørdag eftermiddag som sikker.

Hvis ikke kommunen har godkendt tykkelsen på isen, er det ulovligt at begive sig derud. Derfor kan man få en bøde, hvis man trodser forbuddet.

- Vi har givet rigtig mange henstillinger de seneste dage. Det er en overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, og på et tidspunkt er vi nødt til at trække en streg i sandet, når folk igen og igen tilsidesætter de regler, der er, siger politiinspektøren.

- Hændelsen på Amager Strand er forbundet med relativ stor fare. Både for dem, det går ud over, og dem der skal ud at hente dem, siger Rasmus Skovsgaard.

I Helsinge i Nordsjælland gik en mand gennem isen, men også han kom op af sig selv uden skader, fortæller vagtchefen ved Nordsjællands Politi.

- Han blev fisket hurtigt op, men han er formentlig både lidt våd og lidt kold, siger vagtchefen.

I Horsens gik nogle mænd flere hundrede meter ud på isen på Horsens Fjord, hvorefter de blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Politiet opfordrer til, at borgerne orienterer sig på kommunernes hjemmeside om, hvor de må færdes på isen.

/ritzau/