En gruppe unge mænd blev mandag aften anholdt for utryghedsskabende adfærd.

Fire unge mænd med marokkansk statsborgerskab blev mandag aften anholdt i Aarhus, efter de havde »skabt utryghed på gaden«.

Af døgnrapporten fremgår det, at de fire unge mænd ifølge et vidne havde sparket til et vejskilt, så det ramte en parkeret bil, hvorefter de distraherede en forbipasserende kvinde, mens én af de unge forsøgte at stjæle kvindes pung.

Det lykkedes imidlertid ikke.

I stedet formåede de ifølge politiet at fravriste kvindens telefon ud af hånden på hende.

De fire unge mænds utrygge adfærd fortsatte efterfølgende ved, at de skubbede til to børn, der kom løbende på løbehjul, mens flere borgere måtte gå over på det modsatte fortov for at undgå gruppen.

Umiddelbart efter lykkedes det Østjyllands Politi at finde de fire unge mænd, der var henholdsvis 15, 16, 16 og 19 år gamle. Alle blev de sigtet for at forstyrre den offentlige orden, mens den 16-årige ligeledes blev sigtet for hærværk mod en bil, og den 15-årige blev sigtet for tyveri af en iPad, som politiet mistænker stammer fra et indbrud kort tid forinden.

Tre af de fire unge mænd er fortsat i politiet varetægt med henblik på afhøring.