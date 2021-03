Med fredagens dom i Odense er ti personer dømt i sagen. I alt er de idømt 108 års fængsel.

Fire personer er fredag ved Retten i Odense blevet dømt i en omfattende sag om narko og våben. En bagmand er idømt 20 års fængsel, oplyser politiet.

20 års fængsel er den højest mulige straf i sager, hvor fængsel på livstid ikke kan komme i spil. Og det kræver, at sagen er så grov, at retten er villig til at sprænge strafferammen.

To andre mænd er i sagen idømt 14 års fængsel, mens en fjerde mand er idømt 12 års fængsel.

Med dagens dom er i alt ti personer dømt i sagskomplekset. De øvrige er dømt i særskilte sager. Sammenlagt er der idømt 108 års fængsel.

Bagmanden er dømt for besiddelse af skydevåben med ammunition og lyddæmpere på flere våbenlagre, besiddelse af 1300 ecstasypiller og 23 kilo ammunition.

Han er også dømt for at være i besiddelse af kilovis af koffein - 21 kilo. Det er som sådan ikke ulovligt, man manden troede, at det var amfetamin, og i dansk ret er det den kriminelle hensigt, der straffes.

