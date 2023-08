Fire mænd i alderen 20, 20, 34 og 35 år er hver blevet idømt ni måneders fængsel for at have tævet pensionistmorderen Cornelius Bach i Storstrøms Fængsel tidligere i år, fortæller anklager Charlotte Skovmand.

De fire var tiltalt for ved 18.20-tiden 26. marts i år at have overfaldet ham. De fire nu dømte sad på afdeling C4 sammen med Cornelius Bach, der tidligere hed James Schmidt.

De fire har nægtet at have overfaldet Cornelius Bach, men erkendt, at der var tumult. Her var det ifølge flere af de dømte dog Cornelius Bach, der havde begyndt balladen, forklarede de under retssagen.

Anklageskriftet antyder, at de fire nu dømte ikke vidste hvem, Cornelius Bach var, men da de fandt ud af det, besluttede de sig for at give ham en røvfuld.

Ved overfaldet, der skete i hans celle, blev seriemorderen slået og sparket, ligesom han blev skåret i ryggen med en smørekniv.

Seriemorderen selv har under retssagen forklaret, at han frygtede for sit liv, og han har fået angst efter overfaldet.

Tre af de fire dømte tog betænkningstid i forhold til, om de ville anke, mens den fjerde ankede dommen på stedet, fortæller anklageren.

