En international organisation skulle have skaffet adgang til film og serier før udgivelsesdato.

Fire danske mænd er anholdt i en stor international aktion mod en formodet kriminel organisation, der skulle have distribueret både film og tv-serier ulovligt.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik), der populært kaldes Bagmandspolitiet.

Myndigheder fra 19 lande, herunder Danmark, har været involveret i sagen.

Den kriminelle organisation ved navn Sparks Group skulle ulovligt have skaffet adgang til film og serier før deres udgivelsesdato. Det har eksempelvis været forskellige populære Hollywood-film, som de har skaffet på dvd eller Blu-ray.

Personer i forskellige lande har så efterfølgende distribueret værkerne via servere rundtom i verden, hvor andre brugere har fået adgang til dem, lyder anklagerne.

Der er tale om flere hundrede film og tv-serier, heriblandt næsten alle film, der er blevet udsendt fra store produktionsselskaber i USA, som skulle være sendt ud før tid via netværket.

Det har ført til et tab for branchen på mere end 60 millioner kroner, vurderer Søik.

Søik har i forbindelse med sagen ransaget fire hjem. Det er hos en 40-årig mand i Søllested, en 35-årig mand i Horsens, en 40-årig mand i Nakskov og en 48-årig mand i Skovlunde.

De er sigtet for særligt grove ophavsretskrænkelser. De fire mænd er blevet afhørt og løsladt igen.

Politiet har dog beslaglagt både servere og øvrigt it-udstyr i forbindelse med ransagningerne. Udstyret skal undersøges af Rigspolitiets it-specialister fra Nationalt Cybercrime Center (NC3).

Det rammer alle, når der snydes med rettigheder til film og tv, mener Michael Lichtenstein, vicepolitiinspektør i Søik.

- Branchen bliver ramt direkte på pengepungen, men det rammer også alle de, der arbejder med at lave film og tv for eksempel skuespillere, musikere, frisører og makeupartister. Derudover går statskassen glip af moms og afgifter, siger han i meddelelsen.

Efterforskningen af gruppen er forankret i USA og har været i gang siden september 2016.

Den er støttet af EU's politiagentur, Europol, og EU-organet Eurojust. Sidstnævnte har til formål at hjælpe EU-lande med at arbejde sammen om at bekæmpe alvorlig organiseret kriminalitet på tværs af landegrænser.

Ser man på alle 19 lande, der deltog i aktionen, er flere end 60 servere med formodet ulovligt indhold taget ned. Det er sket i blandt andet Sydkorea, Tjekkiet, Frankrig, Norge og Storbritannien.

/ritzau/