Mellem midnat og klokken 04 lørdag morgen måtte Østjyllands Brandvæsen fem gange besvare alarmopkald i Gellerupparken.

Hver gang måtte de eskorteres af politiet, som var talstærkt til stede oven på Rasmus Paludans demonstration tidligere på dagen.

»Vi kommer første gang lidt over midnat, og så er vi der flere gange det meste af natten. I alt rykker vi ud til fire containere og en bilbrand,« siger Brian Arendtsen, der er indsatsleder ved Østjyllands Brandvæsen.

Brian Arendtsen fortæller, at brandvæsenet ikke havde problemer med at udføre deres arbejde, da samarbejdet og eskorten fra politiet fungerede, som det skulle.

Indsatslederen understreger dog, at stemningen i Gellerupparken natten mellem fredag og lørdag var trykket.

»Stemningen derude var ikke så god. Der var nogen, der var lidt oppe at køre efter demonstrationen om eftermiddagen,« siger Brian Arendtsen.

Demonstrationen fra Stram Kurs udviklede sig hurtigt dramatisk, da en mand pludselig trak en kniv.

Politiet omringede ham og affyrede først varselsskud, men følte sig herefter nødsagtet til at afvæbne situationen, og manden blev efterfølgende skudt i benet. Se video i toppen af artiklen.

Politiet meddelte efterfølgende, at manden var uden for livsfare, og at han senere vil blive fremstillet i grundlovsforhør.