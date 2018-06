Landets brandmænd bliver sommetider sendt ud til noget usædvanlige opgaver.

En mand slog ved 23-tiden torsdag aften alarm og meddelte, at en kvinde var blevet fastklemt i parrets nye lejlighed.

Kvinden var faldet så uheldigt, at hun sad fast mellem radiatoren og vinduespartiet i lejligheden. Da han efter en time forgæves havde forsøgt at få hende fri, måtte han give op og tilkalde professionel assistance, skriver Nordjyske.

»Vi kom til stedet og kunne konstatere, at kvinden sad ubehjælpeligt fast, men fire stærke brandfolk fik befriet kvinden ved at løfte hende lodret op, så hun kunne komme fri. Det var simpelthen så uheldigt, at hun var snublet lige der og sad fast mellem radiatoren og glasfacaden, for der var nærmest ingen plads, og derfor skulle hun løftes lodret op,« fortæller indsatsleder Søren Korsgaard fra Nordjyllands Beredskab til avisen.