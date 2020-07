Et barn er blevet behandlet for underafkøling efter et uheld med sejlads i Nordsjælland, oplyser politiet.

Under en sejltur på Furesø i Nordsjælland kæntrede fire børn onsdag formiddag.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

De blev alle samlet op af en anden båd. Det ene barn var underafkølet og blev på land behandlet af ambulancefolk.

I alt var omkring ti børn ude at sejle med en yachtklub, oplyser politiet.

Uheldet skete lidt før klokken 10.30. Først på eftermiddagen har politiet ikke oplysninger om børnenes alder eller om forløbet i øvrigt.

/ritzau/