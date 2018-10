I onsdags blev en 10-årig pige forsøgt bortført fra sin skole af en maskeret mand. Det er fjerde gang på et halvt år, at en børnelokker antaster et barn fra samme område. Politiet leder nu efter sammenfald.

En mand med elefanthue har skabt utryghed blandt elever og forældre på Lystrup skole nord for Aarhus. Klokken 12.15 onsdag forsøgte den fremmede mand at hive en 10-årig pige fra 4-klasse væk fra skolens område. Pigen legede fangeleg med to veninder, da manden pludselig sprang ud af et buskads og råbte »Nu har jeg dig!«. Han tog fat i armen på en af pigerne og forsøgte at hive hende med sig hen ad fortovet, men hun vristede sig fri og løb tilbage mod skolen efter hjælp.

Med onsdagens hændelse er i alt fire børn det sidste halve år blevet antastet af en børnelokker inden for en afstand af mellem 20-40 kilometer af hinanden.

Østjyllands Politi efterforsker stadig anmeldelsen af den maskerede mand på Lystrup Skole, men leder også efter ligheder med tidligere episoder.

»Vi kigger naturligvis på de sager igen for at se, om der er sammenfald. Men vi kan endnu ikke sige noget om det. Vi får løbende henvendelser fra borgere, men det har ikke givet os noget indtil videre. Det har ikke været konkret, og vi leder derfor stadig efter manden,« forklarer vagthavende ved Østjyllands Politi, Jens Henrik Jensen.



For to måneder siden - den 14. august - gik en 11-årig dreng på Søndergade ved Kvickly i Hadsten, da en mand i en hvid varevogn kontaktede ham. Ifølge drengen spurgte den fremmede mand ham, om han ville med ud og køre. Han svarede nej og løb fra stedet, fordi han følte sig utryg. Det skete 20 kilometer fra Lystrup Skole.

For et halvt år siden - i slutningen af marts - forsøgte en mand at lokke en 13-årige pige ind i en hvid varevogn på Tinghøjvej i Hadsten. Kun 20 kilometer fra Lystrup Skole.

I begyndelsen af marts cyklede en pige hjem fra Rismølleskolen, der ligger 40 kilometer fra Lystrup, da hun blev råbt an af en fremmed mand, som sagde, at han kendte hendes forældre og ville følge hende hjem.

Hun afslog, og pigens forældre kontaktede kort efter politiet.