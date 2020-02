Der er onsdag aften sket et større trafikuheld på Østjyske Motorvej.

Fire biler var involveret i ulykken - og flere personer er kommet til skade.

Det fortæller vagtchef Jørn Bystrup fra Sydøstjyllands Politi.

»I alt er tre personer kommet til skade. Af dem er to kommet alvorligt til skade,« forklarer han.

Ulykken skete i nordgående retning mellem afkørsel 58 Hedensted og 57 Horsens S.

Politiet er fortsat på stedet og forsøger at få et overblik over situationen. Motorvejen er i forbindelse med arbejdet blevet spærret i nordgående retning.

»Der er tilkaldt en lægehelikopter,« fortæller vagtchefen.

Endnu er årsagen til ulykken ukendt, men man mistænker, at der kan have været tale om et harmonikasammenstød, hvor folk er kørt op i hinanden bagfra.

Opdateres...