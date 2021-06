Klokken 03.57 i morges rykkede Københavns Politi ud til en anmeldelse om en brand på Amager.

»Der er tale om en adresse på Kirstinehøj på Amager, som er et industrikvarter.«



»Da vi kommer frem, kan vi ganske rigtigt se, at der er ildebrand i fire biler, og derfor har vi været derude i et par timer,« siger Jesper Frandsen, vagtchef ved Københavns Politi, til B.T.

Som billederne fra stedet viser, er bilerne totalt udbrændte.

Der blev arbejdet på stedet i et par timer. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Der blev arbejdet på stedet i et par timer. Foto: presse-fotos.dk



Det er endnu for tidligt at sige, om der er tale om påsatte brande, men der er indikationer på det.

»Vi kan ikke fastslå det endnu. Der skal laves nogle tekniske undersøgelser af gerningsstedet som helhed.«

»Men alene det, at der er brand i fire biler, er lidt mistankepådragende i forhold til, om de er påsatte eller ej,« lyder det fra vagtchefen.