Fire unge mænd med tilknytning til bandegrupperingen LTF, Loyal to Familia, blev fredag middag kendt skyldige i for grov afpresning af seks massageklinikker på Vesterbro og Frederiksberg.

Københavns Byret idømte tre af de fire bandemedlemmer tre års fængsel, mens den fjerde fik tre et halvt års fængsel. Derudover blev den ene betinget udvist af Danmark.

»Jeg er yderst tilfreds med, at retten har valgt at udmåle hårde straffe i en sag som den her. Vi kan ikke som samfund tillade, at bandegrupperinger tjener penge på kriminalitet,« lød det efter dommen fra sagens anklager - Anne Kirstine Jacobsen - fra Københavns Politi.

Politiet har efterforsket sagen siden april 2017, hvor seks forskellige massageklinikker blev udsat for afpresning. Gerningsmændene henvendte sig ved klinikkerne og truede med at smadre stederne, hvis ejeren ikke ringede til LTF indenfor 24 timer.

Gerningsmændene kom i dagene efter retur til flere af klinikkerne, hvor de knuste ruderne eller satte ild til hoveddøren. I et tilfælde var der personer til stede på klinikken, som måtte flygte ud ad bagdøren, mens ilden blev slukket.

Men det lykkedes forholdsvis hurtigt politiet at finde frem til de fire personer, som fredag blev fundet skyldige i afpresning, hærværk og ildspåsættelse.

En af de fire - Besmir Vila, 21 - der er statsborger i Kosovo, blev betinget udvist ved dommen. Hvis han i to år efter løsladelsen begår kriminalitet, ryger han ud. Han er født og opvokset i Danmark, og har ikke tilknytning til Kosovo. Derfor blev udvisningen gjort betinget, forklarede dommeren.

Afgørelsen er blot den seneste i en række med hårde straffe til mænd med forbindelse til LTF. Torsdag blev en 30-årig LTF'er udvist af Danmark i seks år for vidnetrusler og afpresning i kølvandet på en dom for vidnetrusler og afpresning.