En nat i januar skulle to ofre angiveligt have fået at vide, at "der ikke er nogen, der fucker med BB".

"Der er ikke nogen, der fucker med BB" og "ved koranen, jeg dræber dig".

Tilråbene skulle have lydt natten til lørdag den 4. januar, da fire mænd, der ifølge anklagemyndigheden tilhører Brabrand-gruppen, BB, angiveligt forsøgte at slå to personer ihjel ved Gudrunsvej.

De fire sidder fredag på anklagebænken i Retten i Aarhus tiltalt for drabsforsøg.

De tiltalte affyrede ifølge anklagemyndigheden flere skud mod den ene person med en gas- og signalpistol, inden de angreb offeret med en kniv.

Under tilråb som "jeg chopper dig" og "wollah jeg dræber dig" blev personen stukket i venstre side af brystet. Offeret måtte bagefter på hospitalet.

Da de fire mænd havde angrebet den første mand, blev der råbt "også ham", hvorefter en anden mand blev angrebet.

Det andet offer bar skudsikker vest og slap derfor for alvorlige skader, da han blev stukket i ryggen med kniven.

Tre af de tiltalte er 20 år gamle, mens den sidste er 19 år gammel.

Ifølge anklageskriftet er de tre 20-årige tilknyttet en bandegruppering i Brabrand - det er også den tilknytning, som anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi mener ligger til grund for drabsforsøget.

Anklager Jakob Beyer oplyser, at han ikke ser drabet som værende religiøst motiveret, på trods af at koranen blev nævnt ved drabsforsøget.

Alle de tiltalte er ud over drabsforsøg og trusler tiltalt for brud på knivloven og våbenloven, mens en er tiltalt for at have forsøgt at flygte fra politiet efter sit grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Flugtforsøget var dog kortvarigt, og den tiltalte nåede kun over vejen, inden han snublede og faldt på en græsplæne.

Det forventes, at der bliver afsagt dom i sagen i starten af december.

/ritzau/