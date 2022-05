»Vi er på Kastrupvej på Amager og har standset en bil, der var blevet eftersat.«

Det fortæller Henrik Brix, der er vagtchef ved Københavns Politi til B.T.

Her er fire personer blevet anholdt af politiet.

Da B.T. fanger vagtchefen er det uvist, på hvilken baggrund, at de er blevet anholdt.

Men han forklarer, at de anholdte har under biljagten smidt flere genstande ud af vinduet, som de nu prøver at finde.

Der er muligvis tale om, at de har kastet en større isoleringskniv ud af vinduet.

»Det er desværre blevet en eftertragtet kniv til at bruge til andet end at skære i isolering,« siger vagtchefen.

Billeder fra stedet viser, at politiet har fundet noget, der ligner en større kniv.

Vagtchefen oplyser, at det ikke er sket nogle færdselsuheld i forbindelse med biljagten.

B.T. følger sagen.