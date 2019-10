Vi nærmer os årsdagen for, at danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland blev fundet dræbt i Marokko.

Og onsdag fik fire mænd den hårdeste dom. De blev dømt til døden.

Det var oprindeligt kun tre mænd, men i dag blev ankesagen behandlet.

Og her fik en fjerde mand øget sin straf fra fængsel på livstid til dødstraf. Det skriver NRK.

Marokko har ikke udført en dødsstraf siden 1993.

De to kvinder på henholdsvis 28 og 24 år blev fundet dræbt nær landsbyen Imlil mandag den 17. december sidste år.

Hele 24 mænd er blevet tiltalt i sagen.

Mændenes advokat Hafida Maksaoui er langt fra tilfreds med dommen. Han fortæller til NRK, at dommen vil blive anket.

»Jeg mener, at dommen er alt for hård,« siger han.

Det har hele tiden været forventet, at den her dom også vil blive anket, så sagen vil ende i den øverste del af det marokkanske retssystem.

Ankesagen startede oprindeligt den 28. august, men den er blevet rykket flere gange, fordi man har haft mangel på tolk.

Til det norske medie fortæller Khaled Fataoui, der er bistandsadvokat for den danske familie, at de tre, som oprindeligt fik dødsstraf, ønsker at få den gennemført.

Der er kommet en video frem, hvor hovedmændene bag drabet på Louisa Vesterager Jespersen og Maren Ueland sværger troskab til Islamisk Stat.

Udover den fjerde person, som fik øget sin straf til dødsstraf, så fik en anden mand også øget sin straf.

Han skal sidde i fængsel i syv år.

