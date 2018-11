Et fire-årigt barn er lørdag eftermiddag kommet alvorligt til skade i et storcenter i Sønderborg i Sønderjylland.

Tilsyneladende efter at være faldet to etager - svarende til omkring seks meter - ned ved en indvendig rulletrappe i storcenteret.

»En fire-årig dreng er faldet flere etager ned fra en rulletrappe. Vi arbejder i øjeblikket på stedet,« siger Bjørn Pedersen, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Drengen faldt fra stueetagen til nederste kælderetage, og er ifølge vagtchefen blevet fløjet til et sygehus fra storcentret.

»Vi har netop bedt Odense Sygehus, hvor drengen er fløjet hen, om en status på, hvordan han har det. Men han er ikke død,« siger Bjørn Pedersen kort efter klokken 19.

Politiet forlod storcenteret omkring klokken 18.

»Vores arbejde består herfra i at få det skriftlige arbejde ordnet og tjekke op på drengens tilstand,« siger Bjørn Pedersen.

Anmeldelsen kom klokken 15.45.

Syd- og Sønderjyllands Politi kan ikke oplyse mere på nuværende tidspunkt.

Foto: SønderborgNYT Vis mere Foto: SønderborgNYT

Uheldet er sket i storcentret Borgen i Sønderborg, der blev åbnet i oktober 2013 og er Sønderjyllands største med omkring 50 butikker.

»Både politiet og mine folk har været i fuld gang på ulykkesstedet med at finde ud, hvordan ulykken kunne finde sted,« oplyser centermanager Flemming Enghave til B.T.

»Den første melding lød på, at den fire-årige dreng var faldet ud over en slags rækværk ved rulletrappen. Men for kort tid siden fik jeg i stedet at vide, at drengen ved bunden af den kørende rulletrappe tilsyneladende er kommet til at tage fat i den den gummiliste, som man holder fast i med hænderne. Han har på en eller anden måde holdt så hårdt, at han er blevet trukket med op på oversiden af gummilisten og nærmest er kommet til at »ride« oven på den. Men efter at være kørt ca. en meter op, falder han ned - desværre ikke på selve rulletrappen, men på ydersiden, så han falder to etager ned,« tilføjer centermanageren.

Det svarer ifølge Flemming Enghave til et fald på mellem fem en halv og seks meter.

»Vi har heldigvis ikke tidligere været ude for den slags alvorlige ulykker i centrets fem-årige levetid. Drengens tilstand har jeg heller ikke fået nærmere information om endnu, udover at han skulle være kommet ganske alvorligt til skade. Han er blevet fløjet til hospitalsbehandling med en helikopter på Odense Universitetshospital, og det tyder vel heldigvis på, at han stadig er i live,« tilføjer centermanageren.

Han befinder sig i København, og har derfor ikke selv kunnet tage ulykkesstedet i øjesyn.

»Så vidt jeg har fået oplyst, befandt drengens forældre sig også i centeret, men jeg har endnu ikke overblik over, hvor langt fra drengen de har været i ulykkesøjeblikket,« siger Flemming Enghave.

Vidnet Rosanes så den fire-årige dreng falde flere etager ned, fortæller han til SønderborgNYT.

»Det er frygteligt. Der stod børn og voksne og græd, og jeg kunne se en smadret potteplante og en masse jord ved siden af rulletrappen. Tænker på drengen og hans familie.”, fortæller Nino Rosanes til SønderborgNYT.

Opdateres...