Toldere og politi fandt 20 kilo amfetamin skjult i bil ved grænsen. 27-årig finne er anholdt og sigtet.

En kontrol ved grænsen i Frøslev har afsløret cirka 20 kilo amfetamin i en bil, som var på vej ind i Danmark.

Fundet blev gjort mandag ved 16-tiden, og i forbindelse med sagen er en finsk statsborger blevet anholdt og sigtet, oplyser politiet.

Den 27-årige mand er tirsdag blevet fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg, hvor dommeren har fængslet ham i fire uger.

Finnen har erkendt indsmugling, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Men om han har givet politiet nærmere oplysninger om sagen, vides ikke, idet retsmødet blev holdt bag lukkede døre.

Personbilen, han kom kørende i, blev taget ud til nærmere kontrol af den særlige politi- og toldenhed, som er et samarbejde mellem Toldstyrelsen og politiets udlændingekontrolafdeling.

At køre i bil med flere kilo narkotika er en dyr affære.

Hvis finnen i den formentlig kommende straffesag bliver fundet skyldig i smugleri, vanker der en langvarig straf.

Den erfaring gjorde en ung litauisk mand tidligere i august i år, da han blev dømt for at have smuglet, hvad der svarer til 32,6 kilo amfetamin skjult i et særligt hulrum i en bil.

Dommen lød på fængsel i 12 år til den 22-årige mand. Han nægtede sig skyldig. Han troede, at han kørte med cigaretter, forklarede han.

Manden kom fra Holland og var på vej mod Norge.

